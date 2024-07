Roma | prosegue la preparazione a Trigoria si rivede Aouar

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Altro giro altra corsa per la, che continua ad allenarsi ain vista della ripresa del campionato. In attesa di riabbracciare i nazionali, Daniele De Rossi sta lavorando con i giocatori a disposizione. Intanto Florent Ghisolfi continua a muoversi sul mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi, sopratutto in attacco. Le operazioni in ballo, tra attaccanti ed esterni, richiedono investimenti cospicui, pertanto il direttore sportivo giallorosso starebbe portando avanti anche alcune operazioni in uscita. Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Rick Karsdorp; l’olandese non rientra più nei piani dei capitolini che sarebbero in contatto con Trabzonspor e Besiktas. L’altro giocatore in uscita potrebbe essere Houssem: l’algerino con cittadinanza francese negli ultimi giorni è sembrato molto vicino a trasferirsi all’Al Ittihad, ma nella giornata di oggi ha postato una foto sui propri social con indosso la nuova maglia di allenamento della: “Tornato a casa, già pronto”.