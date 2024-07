Quattro Nazioni di Pallanuoto il Settebello vince con il Giappone nella prima partita del torneo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024) Budapest – Ilsi prepara alle prossime Olimpiadi di Parigi. E partecipa aldi, in svolgimento a Budapest.giornata di gare, l’Italia ha battuto ilper 13-12 (2-5, 5-3, 2-3, 4-1) e si prepara ora a giocare contro la rivale di sempre, ossia l’Ungheria. Come riporta federnuoto.it ‘Iltorna in vasca venerdì alle 20 contro l’Ungheria; sabato alle 9:30 la sfida con la Francia. Al termine del quadrangolare gli azzurri si raduneranno dal 17 al 21 luglio in collegiale a Siracusa con Ungheria e. Alla piscina Caldarella contro magiari e nipponici l’Italia disputerà le ultime due partitedell’appuntamento olimpico: venerdì 19 luglio contro l’Ungheria alle 20.45 (diretta Raisport) e sabato 20 luglio contro il’.