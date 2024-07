Incidente aereo a Malpensa | il tragico precedente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’aeroporto disi è reso teatro di unche ha allarmato i presenti ed ha visto protagonista unnella fase di decollo. L’episodio ha rievocato un altro episodio più. Nella giornata del 9 luglio scorso unin fase di decollo dall’aeroporto di Milanoha urtato per molti metri la pista. La vicenda è stata identificata come “rischio grave“. Come riportano le principali agenzie, il Boeing 777 della compagnia cilena Latam è rientrato d’emergenza in aeroporto. Il Corriere della Sera chiarisce che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’indagine. e riportando le parole degli esperti, scrive: “Se avessero interrotto la manovra sarebbe stata una strage“. Tragedia evitata, quindi, che riporta però alla mente un altrodalle caratteristiche più drammatica.