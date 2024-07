DJ GRUFF pubblica oggi il nuovo singolo MANCHI SOLO TU

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il producer e rapper considerato uno dei pionieri dell’hip hop italiano DJilTU” . L’artista annuncia l’uscita del vinile da 7” del brano in edizione limitata acquistabile da12 luglio 2024. Fuoritu” di DjDjvenerdì 12 luglio iltu” (prodotto da Gotcha Records e distribuito da Believe) disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Inoltre, l’artista annuncia l’uscita del vinile da 7” del brano, acquistabile da, in edizione limitata con all’interno la versione strumentale del pezzo e gli effetti per scratchare. https://bfan.link/-tu https://dj.bandcamp.com/album/-tu Dopo averto diversi singoli e gli l’album “La Rapadopa” e “SxM”, riconosciuti come pietre miliari dell’Hip hop italiano e dopo anni di concerti, collaborazioni, progetti in studio e improvvisazioni, DJ, considerato uno dei pionieri dell’hip hop italiano, torna con unbrano inedito.