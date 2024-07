Captain America 4 conferma la sostituzione di Falcon nel MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dove c’è un nuovo Capitan, deve esserci anche un nuovo. In Theand the Winter Soldier, Joaquin Torres, interpretato da Danny Ramirez, è stato definito quest’ultimo quando Sam gli ha dato le ali da. In4, Torres assume ufficialmente il mantello die aiuta il Capitandi Sam a indagare sulla violazione della cerchia ristretta di Thunderbolt Ross. Joaquin Torres può essere visto volare al suo fianco come nuovodel MCU, con tanto di tuta di volo personale Torres si vede al fianco di Sam in diverse scene del trailer di: Brave New World. Non solo viene mostrato in diversi eventi o in missioni di spionaggio, ma il finale del trailer mostrain azione. Mentre Sam vola tra jet da combattimento ed elicotteri, si vede Joaquin Torres volare al suo fianco nei panni del nuovodel MCU, con tanto di tuta di volo.