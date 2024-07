Belen Rodriguez approda a Warner Bros Discovery e raddoppia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Continua la campagna acquisti di: in attesa di rivelare a settembre tutti i dettagli della nuova stagione, il gruppo annuncia l'ingresso in squadra di. La conduttrice, attrice e imprenditrice digitale debutterà già dal prossimo autunno con due programmi. Sul Nove, canale generalista di punta di, sarà insieme ai PanPers alla conduzione di Only Fun - Comico Show, successo televisivo di pubblico e critica prodotto da Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana. Su Real Time poi la vedremo per la prima volta alla guida di un esperimento sociale televisivo, quello di Amore alla prova - La crisi del settimo anno, show prodotto da Banijay Italia che vede coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione.