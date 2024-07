Altavilla Silentina lotta alla violenza di genere | il 13 luglio l’inaugurazione di un nuovo sportello d’ascolto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Centro AntiGinevra, accreditatoRegione Campania e convenzionato con l’Azienda Consortile Assi ex Ambito S3, inaugurerà unpresso il Convento San Francesco, situato in via San Francesco 12. L’evento avrà luogo sabato 132024, alle ore 11:00. Questoè unosatellite del Centro AntiGinevra che rappresenta un’importante espansione della rete territoriale per il contrastosulle donne, con l’obiettivo di garantire una presenza capillare su tutti gli otto comuni dell’ambito. Il punto di ascolto sarà un avamposto strategico, lavorando in stretta collaborazione con il Centro AntiGinevra per svolgere attività di prevenzione e monitoraggio dellacontro le donne nei comuni circostanti.