Xbox Game Pass Microsoft aveva promesso alla CMA che non avrebbe aumentato i prezzi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una delle notizie più importanti e chiacchierati non può che essere la decisione didi aumentare idi, con alcuni utenti che hanno prontamente notato come appena un anno fa il colosso di Redmond avesse esclusoCMA l’intenzione di aumentare i. Una fetta della community ha infatti ricordato come circa un anno fa l’azienda di Redmond avesse esclusoCMA l’intenzione di aumentare idei vari tier del, ovviamene in seguito al completamento dell’acquisizione di Activision Blizzard dal valore di circa 70 miliardi di dollari. Il tutto mentre l’organo di controllo del mercato inglese temeva che la gigantesca acquisizione del publisher di Call of Duty potesse causare proprio un aumento deidi, una cosa effettivamente avvenuta poche ore fa.