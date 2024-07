TPL sciopero di 4 ore giovedì 18 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 112024 –18i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione, a causa di unonazionale di 4 ore, indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna, a cui, a livello aziendale, hanno aderito le stesse sigle sindacali. Il servizio non sarà garantito dalle ore 18.00 alle 22:00 Per ciò che riguarda impiegati ed operai le modalità dellosono le ultime 4 ore del turno di lavoro. La percentuale di adesione al precedentedi 4 ore proclamata da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna il 14 gennaio 2022 è stata del 39,79%. Loè stato proclamato come una prima azione che, come oggetto delle rivendicazioni, ha il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali.