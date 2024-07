Operazioni È corsa a tre per Seghetti La B a caccia dell’attaccante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Perugia domenica si ritrova a Pian di Massiano per iniziare la preparazione. I grifoni ancora sotto contratto inizieranno il ritiro in sede, poi dal 20 si sposteranno a Bagno di Romagna per dieci giorni. Nel frattempo il Perugia è impegnato sul mercato, la priorità sono le cessioni, per poter contare sulla liquidità necessaria per la gestione della società e per poter dare il via al mercato in entrata. Le cessioni più imminenti sono quelle relative a Edoardo Iannoni e Alessandro. Per quanto riguarda l’attaccante nelle ultime ore sono diventati più intensi i contatti con le società interessate: Bari, Cremonese e Pisa sono le società che stanno mostrando maggiore interesse e il Perugia lo venderà al miglior offerente. C’è da dire che l’intenzione del club di Pian di Massiano è quella di chiudere prima possibile.