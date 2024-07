Omaggio a Dalla e De Gregori Amarcord con Fenati e Mariano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo appuntamento alle 21 di stasera a Villa Cacciaguerra Ortolani a Voltana (in piazza Unita? 13), per i ‘Concerti in Villa’ accomunatidirezione artistica del cantautore voltanese Michele. Propriosarà uno dei due protagonisti: assieme al cantautore pugliese Luigidarà infatti vita alla riproposizione del celebre concerto di fine anni Settanta ‘Banana Republic’ di Lucioe Francesco De. Due amici,, che si uniscono per unalla canzone d’autore e a due tra i piu? grandi poeti della canzone italiana: Lucioe Francesco De. Un viaggio dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri per un concerto di altri tempi. Brani indimenticabili quali ’Rimmel’, ’4 marzo 1943’, ’Generale’, ’Anna e Marco’, ’La storia’ e ’Caruso’.