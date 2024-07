Mercato Lazio Immobile dice addio | scelto il suo erede

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildellascalda i motori e si prepara a valutare attentamente le prossime strategie. Come confermato dalle ultime indiscrezioni,si avvicina concretamente all’, con il Besiktas pronto a chiudere la trattativa con i bianconcelestisempre più lontano dalla: ora arrivano le nuove conferme. Come riportato da Alfredo Pedullà, il capitano biancoceleste sarebbe ormai a un passo dal passaggio al Besiktas. Il club turco perfezionerà la sua offerta nel corso delle prossime settimane ediràalla capitale dopo una lunga storia d’amore. La, dal canto suo, si sarebbe già mossa per cercare l’dell’attuale numero 17. Occhi puntati sul Cholito Simeone, il quale potrebbe direal Napoli per abbracciare l’inizio di una nuova avventura che gli possa consentire di giocare titolare.