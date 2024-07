IndyCar primo test su ovale per i motori ibridi nel doubleheader in Iowa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Due prove in ventiquattrore attendono della NTTSeries 2024 questo week-end presso l’Speedway. Tutto è pronto per ildei duedel calendario, il secondo si terrà successivamente ad agosto. Ci sarà da divertirsi per la seconda e la terza sfida sudell’anno a distanza di oltre due mesi dalla Indianapolis 500. L’osservato speciale è Josef Newgarden (2022 race-1, 2020 race-2, 2016, 2023 race-1, 2023 race-2), americano di Penske che negli ultimi anni ha sempre fatto differenza nel catino di Newton. Il nativo di Nashville, vincitore a maggio della seconda Indy500 in carriera, spicca in solitaria nell’albo d’oro di questa corsa tra i piloti ancora in pista nello schieramento di partenza, lo statunitense tenterà di allungare la propria striscia di successi dopo aver dominato la scena dodici mesi fa.