Il Secolo XIX venduto al colosso Msc di Gianluigi Aponte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sembrerebbe questione di poche ore, ma dovrebbe essere ufficiale la cessione de IlXIX, che presto potrebbe avere un nuovo proprietario. Si attende la firma per il passaggio del quotidiano genovese e di quattro testate collegate dal gruppo editoriale controllato dalla famiglia Agnelli-Elkann aldei trasporti marittimi Msc. Lo riporta milanofinanza.it. Stando a quanto risulta al sito, sarebbe in arrivo la firma che certificherebbe la cessione de IlXIX da Gedi, la società del gruppo Exor che edita La Repubblica e La Stampa, alla Msc di. Le quattro testate collegate, secondo quanto si legge, sarebbero: The MediTelegraph, L'Avvisatore Marittimo, Il giornale del Ponente Ligure e Ttm-Tecnologie Trasporti Mare.