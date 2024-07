Il mistero scorre sul fiume recensione del film di Wei Shujun

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilsuldeldi WeiDall’11 luglio, potrete immergervi nell’affascinante universo creato dal regista cinese Weinel suo ultimo lungometraggio, Ilsul, nelle sale italiane con Wanted. Acclamato come il thriller dell’anno in Cina, si presenta come un noir di ampio respiro, che abbraccia tanto le specificità del genere quanto una riflessione sull’animo umano, ambientato nelle zone rurali del Paese negli anni ’90 e con una forza narrativa in stile Memorie dell’assassino. Ilsul, la trama: l’acqua depositaria di segreti La storia de Ilsulè ambientata negli anni ’90, nella città di Banpo, nella Cina rurale. Il ritrovamento del cadavere di una donna in riva aldà il via a un’intensa indagine guidata da Ma Zhe (Yilong Zhu), capo della polizia criminale.