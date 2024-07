Il Comune di Fragneto Monforte continua nel suo impegno verso la mobilità sostenibile 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEntrate in funzione, nella giornata di Mercoledì 10 Luglio, i primi due punti di ricarica per auto elettriche presenti sul territorio in Via Mastrogiacomo. I proprietari di veicoli elettrici, fragnetani e non, troveranno in questo modo una rete di ricarica efficiente e capillare per poter ricaricare fruendo di un servizio a correntedi tipo Fast (fino a 99 kW). Un servizio e allo stesso tempo un passo importante in ottica disostenibile e poco impattante. “L’attivazione adi questo impianto di ricarica tipo Fast (fino a 99 kW) non può che rappresentare un motivo di soddisfazione per noi, nella misura in cui ci pone fra quei pochi centri della Provincia di Benevento a disporre di un servizio così avanzato dedicato alla, che risponde a una richiesta in costante aumento, dato il progressivo aumento di mezzi elettrici in circolazione.