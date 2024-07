Ddl Nordio Gallo OCF | Nessun bavaglio alla stampa Riforma necessaria

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il via libera della Camera al ddlha aperto un dibattito in politica e non solo.(OCF) a ‘Il Tempo’ difende il provvedimento. Il ddlè legge. Il via libera della Camera ha rappresentato l’ultimo passaggio per far entrare in vigore le nuove regole sulla giustizia. Un provvedimento che sta facendo ormai da tempo discutere all’interno della politica. Dal centrodestra hanno fatto quadrato sul proprio ministro sottolineando l’importanza di queste norme. Dalle opposizioni e da parte di alcuni magistrati non sono mancate le critiche nei confronti del governo e del titolare della Giustizia. Il ministro– cityrumors.it – foto AnsaChi, invece, si schiera al fianco del ministroè Accursio, segretario dell’Organismo Congressuale Forense (OCF).