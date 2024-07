Chi potrebbe prendere il posto di Joe Biden alla corsa alla presidenza USA

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo il fiasco nel dibattito contro il candidato repubblicano Donald Trump e le varie polemiche che lo hanno, diverse voci influenti del partito democratico americano stanno chiedendo a gran voce il ritiro di Joenellaalle prossime elezioni presidenziali in USA. Il primo a sollevare la questione è stato il senatore democratico Peter Welch del Vermont, seguito da altre voci influenti come quella dell’attore di Hollywood (e importante donatore per il partito) George Clooney. Ma chisostituire? E soprattutto, considerando l’intenzione manifestata dall’attuale presidente, intenzionato a non tirarsi indietro nella campagna di rielezione, come sarebbe possibile?può essere sostituito? Le modalità con cui Joeessere sostituito sono principalmente due: il suo ritiro volontario o una decisione forzata da parte del partito.