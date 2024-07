Alex Marangon forse spinto nel Piave da 15 m di altezza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)nelda 15 m di. Ancora dubbi sulla dinamica della morte del giovane Le indagini sulla morte diproseguono e ricostruiscono gli ultimi movimenti compiuti da. Grazie ad una ricostruzione fatta da Il Gazzettino, viene mostrato il percorso fatto dala sera dello scorso 29 giugno, quando si sarebbe allontanato dall’Abbazia di Santa Bona a Vidor, mentre era in corso un rito sciamanico, per raggiungere il fiume. Un percorso breve, che si conclude su una terrazza che si affaccia sul, un dirupo di circa 15 m didove è stato trovato il corpo del giovane. Caduta accidentale oè stato? I carabinieri si dicono certi dell’omicidio, per questo la Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio volontario.