Wimbledon 2024 | Musetti non si ferma più Fritz ko ed è prima semifinale Slam

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo Jasmine Paolini, l’Italia piazza un altro semifinalista a. Lorenzoper lavolta in carriera è tra i migliori quattro in una prova delloe lo fa con la vittoria al quinto su Taylor: 3-6 7-6(5) 6-2 3-6 6-1 lo score che promuove il 22enne di Carrara. Ora ci sarà Novak Djokovic, sette volte campione dei Championships, sul palcoscenico del Centre Court. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Inizio ben augurante per l’azzurro, che parte aggressivo in risposta e si procura subito due palle break nel primo game.però è bravo a salvarsi facendo affidamento sul servizio, e allaoccasione utile trova lui il break: sfrutta due errori gravi dicol dritto in avanzamento e con il back difensivo e si porta sul 3-1.