Wimbledon 2024 Barbora Krejcikova prevale in due set contro Ostapenko e approda in semifinale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La prima volta inper. La ceca (n.32 del mondo) ha sconfitto nei quarti di finale del torneo dila lettone Jelena(n.14 del ranking) con lo score di 6-4 7-6 (4). Sul campo-1 ha prevalso la maggior regolarità della ceca, capace nel 2021 di conquistare il titolo al Roland Garros. Troppi errori per, che per il nervosismo nel secondo set ha chiesto al suo allenatore e ad altri del proprio staff di abbandonare i loro posti tra gli spalti. E così saràad affrontare la grande favorita di questo Slam, la kazaka Elena Rybakina (vittoriosa per 6-3 6-2l’ucraina Elina Svitolina). Nel primo set la ceca trova perfettamente gli impatti con la palla e mette in crisinel terzo game.