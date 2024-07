Un’Olanda diversa

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nei primi giorni del ritiro, l’Olanda ha dovuto subito rinunciare a uno dei suoi giocatori migliori. Frenkie de Jong si era infortunato alla caviglia all’inizio di marzo, ma il Barcellona aveva deciso di forzare il suo recupero in vista del Clasico del 21 aprile (che comunque ha perso per 3-2 e in cui de Jong ha giocato solo i primi 45 minuti) compromettendo definitivamente il suo recupero in vista degli Europei. Ronald Koeman – che è stato un ex giocatore ed allenatore del Barcellona, e che è uno dei capostipiti del rapporto decennale che lega la Catalogna all’Olanda – ci puntava così tanto che aveva deciso di convocarlo comunque per provarle tutte. Quando è stato costretto ad arrendersi, non l’ha presa bene: «De Jong ha dei precedenti con questo infortunio e il suo club con lui ha corso un rischio.