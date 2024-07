Un tatuaggio è per sempre soprattutto se è il primo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Stai per fare il grande passo: il tuo. Che è come una dichiarazione a tutti gli effetti perché la posizione, il design e i colori scelti diranno tanto di te a chi ti guarda. Ed è per questo – oltre al fatto che il, come un matrimonio, è in linea teorica un “per” – che dovresti fare una riflessione precisa prima di prendere un appuntamento dal tuo tatuatore di fiducia. Ecco per te un mini-guida delle cose che devi sapere per affrontare e gestire al meglio (anche in estate) il tuo: tutto quello che devi sapere PATRICK T. FALLON/Getty ImagesLa prima domanda che devi farti è: “Sono davvero convinto”? Farsi ilnon è come indossare un vestito o decidere di fare la tinta ai capelli (tanto prima o poi va via); è una scelta connessa alle tue emozioni e sentimenti più intimi, qualcosa di assolutamente personale e insindacabile di cui devi essere convinto prima di tutto tu, e non gli altri.