Tour de France Vingegaard ha cambiato l’inerzia? In salita è sembrato quello del 2023 | sconfitta morale per Pogacar

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quella di oggi è una tappa che resterà nella storia delde. Di questa edizione della Grande Boucle di sicuro, visto che, oltre allo spettacolo visto, c’è stata una prova di forza, fisica e mentale, mostruosa da parte di Jonas. Una corsa che sembrava sempre più nelle mani di Tadej, ma che forse ha visto un cambio di inerzia sul traguardo di Le Lorian. Il danese lo sappiamo, è reduce da un infortunio tremendo: è stato in terapia intensiva, come ha detto più volte ha rischiato di morire e sorprendentemente è riuscito ad iscriversi a questo. “Se sarò al via è perché sarò nella condizione giusta per vincere” e così è stato, o almeno così appare.nella prima settimana è stato devastante, ha dominato in lungo e in largo vincendo una tappa e infliggendo già distacchi importanti ai rivali.