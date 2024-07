Tennis Lorenzo Musetti sarà testa di serie alle Olimpiadi di Parigi 2024 | evitato Sinner almeno fino ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Messa in cassaforte. La vittoria odierna di, neidi finale a Wimbledon, ha molteplici significati. Grazie all’affermazione in cinque set contro lo statunitense Taylor Fritz, il toscano ha avuto accesso per la prima volta al penultimo atto di uno Slam e farlo in quello più prestigioso ha un peso specifico ulteriore nel proprio percorso agonistico. Con l’approdo in semifinale,si è portato al n.16 virtuale della classifica mondiale e nell’aggiornamento di lunedì 15 luglio è certo anche di esseredinel torneo olimpico. L’azzurro, infatti, ha scavalcato il danese Holger Rune, il canadese Felix Auger-Aliassime e l’argentino Sebastian Baez e si è messo al sicuro nei confronti del cileno Alejandro Tabilo che avrebbe potuto minacciare il suo status didiin caso di ko nei