Olimpiadi Parigi 2024 badminton | calendario programma orari e tv di tutte le gare

(Di mercoledΓ¬ 10 luglio 2024) Ile ilcon tutti glie le date dellediai Giochi di. Dal 27 luglio al 5 agosto si gioca a Porte de La Chapelle Arena per i tornei che assegnano le medaglie in singolare, doppio e doppio misto. Per la prima volta nella propria storia, l'Italia sarΓ rappresentata in questo sport grazie a Giovanni Toti.IN TV – Per seguire ledie di tutti gli altri sport delle, basterΓ sintonizzarsi sui canali in chiaro della Rai, mentre gli abbonati a Discovery+ avranno a disposizione sulla piattaforma streaming ben 10 canali che trasmetteranno gli eventi live.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEΒ ILDELΒ (In grassetto leche assegnano le medaglie) SABATO 27 LUGLIO Ore 8:30 – Doppio misto fase a gironi Ore 9:20 – Singolo femminile fase a gironi Ore 10:10 – Doppio maschile fase a gironi Ore 10:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 11:00 – Singolo maschile fase a gironi Ore 14:00 – Doppio misto fase a gironi Ore 14:50 – Singolo femminile fase a gironi Ore 15:40 – Doppio maschile fase a gironi Ore 15:40 – Doppio femminile fase a gironiOre 16:30 – Singolo maschile fase a gironi Ore 19:30 – Singolo femminile fase a gironi Ore 19:30 – Doppio maschile fase a gironi Ore 21:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 22:00 – Singolo maschile fase a gironi DOMENICA 28 LUGLIO Ore 8:30 – Doppio misto fase a gironi Ore 8:30 – Singolo femminile fase a gironi Ore 9:20 – Doppio maschile fase a gironi Ore 10:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 11:00 – Singolo maschile fase a gironi Ore 14:00 – Doppio misto fase a gironi Ore 14:00 – Doppio maschile fase a gironi Ore 14:50 – Doppio femminile fase a gironiOre 14:50 – Singolo femminile fase a gironi Ore 15:40 – Singolo maschile fase a gironi Ore 19:30 – Doppio misto fase a gironi Ore 20:20 – Singolo femminile fase a gironi Ore 20:20 – Doppio maschile fase a gironi Ore 21:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 21:10 – Singolo maschile fase a gironi LUNEDÌ 29 LUGLIO Ore 8:30 – Doppio misto fase a gironi Ore 9:20 – Doppio maschile fase a gironi Ore 10:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 10:10 – Singolo femminile fase a gironi Ore 11:00 – Singolo maschile fase a gironi Ore 14:00 – Doppio misto fase a gironi Ore 14:00 – Doppio maschile fase a gironi Ore 14:50 – Doppio femminile fase a gironiOre 14:50 – Singolo femminile fase a gironi Ore 15:40 – Singolo maschile fase a gironi Ore 19:30 – Doppio misto fase a gironi Ore 19:30 – Singolo femminile fase a gironi Ore 20:20 – Doppio maschile fase a gironi Ore 21:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 21:10 – Singolo maschile fase a gironi MARTEDÌ 30 LUGLIO Ore 8:30 – Singolo femminile fase a gironi Ore 9:20 – Doppio maschile fase a gironi Ore 10:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 11:00 – Singolo maschile fase a gironi Ore 14:00 – Doppio maschile fase a gironi Ore 14:50 – Doppio femminile fase a gironiOre 15:40 – Singolo femminile fase a gironi Ore 16:30 – Singolo maschile fase a gironi Ore 19:30 – Singolo femminile fase a gironi Ore 20:20 – Doppio maschile fase a gironi Ore 20:20 – Doppio femminile fase a gironi Ore 21:10 – Singolo maschile fase a gironi MERCOLEDÌ 31 LUGLIO Ore 8:30 – Singolo femminile fase a gironi Ore 9:20 – Singolo maschile fase a gironi Ore 10:10 – Doppio femminile fase a gironi Ore 11:00 – Singolo maschile fase a gironi Ore 14:00 – Singolo femminile fase a gironi Ore 14:50 – Singolo maschile fase a gironi Ore 15:40 – Singolo femminile fase a gironi Ore 16:30 – Singolo maschile fase a gironi Ore 19:30 – Singolo femminile fase a gironi Ore 19:30 – Singolo maschile fase a gironi Ore 20:20 – Doppio misto quarti di finale GIOVEDÌ 1 AGOSTO Ore 8:30 – Doppio femminile quarti di finale Ore 9:40 – Singolo maschile ottavi di finale Ore 13:00 – Doppio maschile quarti di finale Ore 14:10 – Singolo maschile ottavi di finale Ore 18:30 – Singolo femminile ottavi di finale Ore 19:30 – Doppio misto semifinali VENERDÌ 2 AGOSTO Ore 8:30 – Doppio femminile semifinali Ore 10:50 – Doppio maschile semifinaliOre 15:00 – Doppio misto FINALE BRONZO Ore 16:10 – Doppio misto FINALE OROOre 17:40 – Singolo maschile quarti di finale Ore 18:50 – Singolo maschile quarti di finale Ore 20:00 – Singolo maschile quarti di finale Ore 21:10 – Singolo maschile quarti di finale SABATO 3 AGOSTO Ore 8:30 – Singolo femminile quarti di finaleOre 15:00 – Doppio femminile FINALE BRONZOOre 16:10 – Doppio femminile FINALE ORO DOMENICA 4 AGOSTO Ore 8:30 – Singolo femminile semifinali Ore 10:50 – Singolo maschile semifinaliOre 15:00 – Doppio maschile FINALE BRONZO Ore 16:10 – Doppio maschile FINALE ORO LUNEDÌ 5 AGOSTO Ore 9:45 – Singolo femminile FINALE BRONZO Ore 10:55 – Singolo femminile FINALE ORO Ore 14:30 – Singolo maschile FINALE BRONZO Ore 15:40 – Singolo maschile FINALE ORO