Nettuno sorpreso in strada a spacciare crack | 38enne in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio nel territorio del comune di. Nel corso della serata sono stati svolti numerosi posti di controllo in diverse zone della città e inoltre, sono stati eseguiti diversi controlli in contrasto alle occupazioni abusive nei pressi del quartiere denominato Sandalo, al termine dei quali sono state denunciate tre cittadine romene, gravemente indiziate del reato di invasione di edifici. Contestualmente, i militari dell’Aliquota Operativa hanno arrestato in flagranza di reato unitaliano, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di osservazione, hanno notato l’uomo mentre scambiava un piccolo involucro ricevendo in cambio del denaro, con un soggetto, che è stato fermato e identificato.