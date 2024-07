LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | velocità altissima nel plotone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Intanto piccola nota di colore, con Bob Jungels (Red Bull-Bora Hansgrohe) che va a prendersi la borraccia ma l’addetto nemmeno sse ne accorge Intanto altre due uomini all’attacco, Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e Julien Bernard (Lidl-Trek). 13.21 Riassumiamo la composizione della fuga: Paul Lapeira (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Richard Carapaz, Ben Healy (EF Education Easypost), Oier Lazkano (Movistar), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) e Matteo Vercher (TotalEnergies). 13.19 Foratura intanto per Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL). 13.18 In casa UAE Team Emirates è già il turno di lavoro di Pavel Sivakov. 13.16 24” il ritardo del gruppo. 13.13 EF strepitosa con Healy e Carapaz sempre all’attacco da stamattina.