Le popolazioni sono razze? La risposta è no per due ragioni

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Abbiamo visto nei post precedenti di questa serie che leumane differiscono per la frequenza statistica delle stesse caratteristiche genetiche, piuttosto che per la presenza esclusiva di caratteristiche specifiche (cioè non c’è un gene dei bianchi, uno dei gialli e uno dei neri) e che la relazione tra la popolazione e i suoi membri è di natura probabilistica. Pur con queste limitazioni, le? Laa questa domanda è no, almeno rispetto al significato comunemente attribuito alla parola razza, per due. In questo post analizzerò la prima, nel prossimo la seconda. La prima ragione è questa: la variabilità genetica interna alleumane è enorme, mentre le differenze trapiccole: gli italiani differiscono tra loro molto più di quanto la media degli italiani differisca dalla media di qualunque altra popolazione.