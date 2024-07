La più intensa ondata | caldo africano a oltranza quanto durerà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'arrivo graduale della piùdidel 2024 (fino ad ora), estesa anche sul settentrione e con valori oltre i 37degC diffusi. I picchi sono attesi tra Sicilia e Sardegna con 42-43degC gia nelle prossime ore, poi ci sarà una novità venerdì che bloccherà in parte la risalita delinfernale. Nel dettaglio, già dalle prossime ore il termometro segnerà 37-38degC anche sulla Capitale con ildiffuso su tutta Italia: solo al Nord-Ovest avremo qualche temporale in montagna che localmente sconfinerà verso le pianure adiacenti. Giovedì sarà una fotocopia del mercoledì, mentre una grande novità e attesa per venerdì con lo scoppio di violenti temporali al Nord.