Immenso Musetti ma cosa hai fatto? Piega Fritz in 5 set si fa la storia | è semifinale a Wimbledon

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Strepitoso. Fantastico. Pazzesco. Eroico. Non bastano tutti questi aggettivi per definire quantoda Lorenzo, che ha battuto nei quarti dial quinto set Taylor, lo statunitense e super-favorito della vigilia. Una vittoria che vale aladi, laddove non era mai arrivato: l'azzurro, 22 anni, scrive una pagina didel tennis italiano. Una vittoria che arriva il giorno successivo all'eliminazione di Jannik Sinner, costretto alla resa contro Daniil Medvedev al termine di un match drammatico. In virtù della vittoria,sarà il secondo semifinalista azzurro in questo Slam: raggiunge infatti Jasmine Paolini, anche lei qualificata al penultimo atto del torneo. Il 22enne di Carrara si impone super 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1.