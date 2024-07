Il summit della Nato Sì all’adesione di Kiev Ma sul futuro dell’Alleanza pesa l’incognita Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Se lo ricordano bene allail vertice del luglio 2018 a Bruxelles. Era il secondo con Donaldpresidente Usa. E– ventilando un possibile ritiro americano se tutti i membrinon avessero onorato l’impegno di spendere almeno il 2% per la difesa – diede una spallata tale che in molti temettero che potesse venire tutto giù. Un incubo per la vecchia Europa. Ma i leader europei e in particolare l’allora premier olandese Mark Rutte, oggi segretario generalein pectore, riuscirono a convincere. Erano mezze verità, a essere generosi. Maci credette. Il problema è che se e quando dovesse diventare di nuovo presidente,ha già promesso che consentirà alla Russia di fare "il diavolo che vuole" dei Paesi che non spendono almeno il 2% del budget in spese per la difesa.