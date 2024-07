Francesca Deidda task force per cercare il corpo Al setaccio le grotte del Cagliaritano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cagliari, 10 luglio 2024 – La cercano tra Sinnai e San Vito. E’ qui che, secondo gli inquirenti potrebbe essere stato gettato ildi, 42 anni, scomparsa il maggio scorso da San Sperate, in provincia di Cagliari. Gli inquirenti sono convinti che sia stata uccisa dal marito attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Igor Sollai, camionista di 43 anni, l’avrebbe uccisa, per poi nascondere il. Contestualmente si sarebbe impossessato del suo telefonino, rispondendo per conto della moglie ai messaggi preoccupati di familiari e amici. Un tentativo di depistaggio per allontanare i sospetti di una scomparsa non volontaria. Dal cellulare dellaarrivavano Whatsapp rassicuranti.