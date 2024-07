Caso Nessy Guerra arrestato il marito della 25enne bloccata in Egitto e accusata di adulterio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tamer Hamouda, l’exdi, è stato. La notizia è stata diffusa dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai 3, che sta seguendo da vicino il, unaligure, è attualmenteininsieme alla figlia, coinvolta in una battaglia legale con l’ex compagno per l’affidamentobambina. Hamouda ha un complesso passato giudiziario alle spalle: in Italia, è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 2 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per percosse, lesioni, stalking, violazione di domicilio, violenza sessuale, furto e truffa ai danni di un’altra donna con cui aveva avuto una relazione. La disputa legale trae Hamouda riguarda la custodialoro figlia.