Arrestato un generale dei carabinieri i pm | Truccava appalti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’inchiesta della procura di Milano ha portato il 4 luglio scorso all’arresto con l’accusa di corruzione di undei: Oreste Liporace. L’indagine riguarda anche un presunto traffico di influenze illecite per “all’interno del Vaticano”. Fra gli indagati, scrive l’Ansa, ci sarebbe pure Lorenzo Quinzi, capo del dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In seguito alle investigazioni del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, e del pm milanese Paolo Storari, sono scattati gli arresti domiciliari a carico di Oreste Liporace, che oggi èma all’epoca dei fatti contestati era il comandante deidel Secondo Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (Roma).