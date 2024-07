Andrea Damante ed Elisa Visari ecco il video che conferma il ritorno di fiamma

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sembra adesso ufficiale ilditraed. Nelle ultime ore si sta diffondendo sui social un particolareche mostra i due in atteggiamenti molto intimi e intenti a scambiarsi dolci carezze. Ilè stato pubblicato da Gabriele Parpiglia e ben presto ha fatto il giro del web.quanto riportato: Ieri sera a Formentera: pace fatta eufficiale traed. Da giorni ormai si rincorrevano le voci circa un presunto riavvicinamento tra i due che lo scorso febbraio si erano del tutto allontanati. La loro relazione sembrava giunta definitivamente al capolinea tanto che laaveva avuto anche una breve frequentazione con un collega: Simone Susinna. Dall’altra parte, persi era vociferato in un possibiledicon la sua ex storica Giulia De Lellis, anche se in più occasioni proprio l’influencer aveva ribadito di nutrire per l’ex tronista solamente un grande affetto.