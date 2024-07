Alla moschea di Monfalcone una pagina del Corano bruciata e una sporca di escrementi In città creato un clima di islamofobia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una nuova minaccia, uno sfregio. Due settimane dopo aver ottenuto dal Tar il pieno diritto a tenere aperti due luoghi di preghiera a, il Centro Culturale Islamico Darus Salaam ha ricevuto per posta una lettera. All’interno, unadel. “Risparmiamo la vista del secondo foglio che è sporco di qualcosa che somiglia molto a feci. Non avendo fatto l’analisi, non possiamo affermarlo con certezza” ha spiegato il portavoce Bou Konatè. Quello che invece è certo è che sulla carta era scritta una frase blasfema: “Il sacroche pulisce il c dei cristiani”. Con il tono pacato, ma fermo, Konatè ha ricordato come un’altra provocazione del genere risalga a qualche mese fa e attribuisce questo nuovo gesto “aldiche è statoin questae in questo Paese”.