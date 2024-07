Traffico Roma del 09-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Luceverdeveri trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare coda tratti sulla carreggiata esterna tra le uscite per Fiumicino e Ardeatina a causa di un incidente in carreggiata internarallentato tra le uscite ospedale Sant’Andrea e via Salaria e a seguire il rallentamenti e code tra uscite Nomentana e Prenestina in via Aureliain coda per un incidente avvenuto tra via Aurelia Antica e la circonvallazione Cornelia In entrambe le direzioni di marcia fuori raccordo Siete in coda persulla via Cristoforo Colombo tra via Alfonsine via di Malafede direzione Ostia lavori in programma questa notte presso la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 chiusa via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e la galleria nei due sensi di marcia e con lo stesso orario la galleria è chiusa da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico in direzione San Giovanni e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito