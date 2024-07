Si scrive whisky o whiskey? La differenza spiegata facile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) Vi sarà capitato o vi capiterà prima o poi di notare che il nome del distillato di malto invecchiato più famoso al mondo può essere scritto in due modi,. Non si tratta ovviamente di una svista, ma neppure di una libera scelta di appartenenza (o almeno non più). Prima di scatenare diatribe in stile lato oscuro dei social – che in questo periodo sembriamo avere tutti più tempo da buttare – fughiamo subito un dubbio, le grafie sono corrette entrambe e la pronuncia è più o meno la stessa, equivale a ciò che maccheronicamenteremmo “uischi”, che decidiate di dirlo alla David Beckham o alla Matthew McConaughey (spoiler: non sono nomi a caso, hanno entrambi recentemente lanciato dei brand di). Tuttavia, come suggerisce la diversa provenienza dei personaggi, si fa riferimento a differenti aree di produzione e non si tratta soltanto di Regno Unito e Stati Uniti.