Obesità uno studio spiega come far bruciare calorie alle cellule del grasso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Due scienziati hanno fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare il modo in cui perdiamo peso. Liang Li e Brian J. Feldman, ricercatori dell’Università della California di San Francisco, hanno trovato un metodo per trasformare ledelbianco, responsabili dell’accumulo di lipidi, inbeige che bruciano. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di farmaci innovativi per la perdita di peso.Leggi anche: L’uso di talco aumenta il rischio di cancro dell’ovaio? Lochiarisce tutti i dubbi Ledelbianco accumulano energia sotto forma di lipidi, mentre quelle beige brucianoper produrre calore. La trasformazione dibianche in beige potrebbe essere la chiave per combattere l’