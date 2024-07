Novità su Buongiorno al Napoli notizia appena arrivata | può slittare tutto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Importanticirca la trattativa che dovrebbe portare Alessandrodal Torino al, cosa sta succedendo. Ilsta lavorando in maniera assidua per accontentare tutte le richieste di calciomercato del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis sa bene di non poter ripetere gli errori della scorsa stagione, conclusa con il decimo posto in campionato. Servirà intervenire pesantemente sul mercato, ascoltando le richieste del tecnico. Una di queste, anzi, probabilmente la prima in assoluto, è quella di rinforzare la difesa con l’acquisto di Alessandro. L’accordo è stato ormai definito da giorni, mancano solo pochi dettagli che stanno facendo rallentare la chiusura dell’affare. Tant’è che per la giornata di domani erano previste le visite mediche del centrale a Villa Stuart a Roma, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un giorno.