Napoli svolta su Kvaratskhelia | la decisione di Conte e ADL

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 9 luglio 2024), arriva laper: ladie del patron De Laurentiis sull’esterno georgiano Oggi è il giorno del raduno dela Castel Volturno: il primo passo della nuova era targata Antonio. Ed il tecnico azzurro avrà subito a disposizione i primi due colpi di un mercato davvero scintillante fin qui: Rafa Marin e Leonardo Spinazzola hanno svolto ieri le visite mediche e nel tardo pomeriggio sono arrivati in città, ospiti dell’albergo che generalmente accoglie ilnei ritiri pre gara. Un difensore centrale ed un esterno a tutta fascia tanto per iniziare, due pedine utili e fondamentali perpronto a varare il 3-4-3 come modulo di base, con lievi variazioni al classico 3-5-2. Due colpi, dicevamo, ma si tratta solo dei primi: in dirittura d’arrivo c’è infatti anche Alessandro Buongiorno.