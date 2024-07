Napoli Di Lorenzo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Ile la questione legata a Di Lorenzo: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Da un lato c’è De Laurentiis che punta i piedi e considera il capitano incedibile. Dall’altro Di Lorenzo che non ancora non scioglie le sue riserve, che ancora non dice ‘resto’ col sorriso sulle labbra. Era il giorno della verità, ma in realtà la fumata è ancora grigia”. Il presidente del“Ovvio c’è un contratto lungo 4 anni che va rispettato ma non c’è ancora aria di armistizio anche se De Laurentiis ha mostrato apertura totale. Qualcosa va ancora sistemato. E non di poco conto. Gli equivoci e i dissapori che sono sorti in questa oscura, lunga stagione degli orrori non sono stati ancora risolti: Giuffredi è ancora insoddisfatto delle risposte che Di Lorenzo cercava.