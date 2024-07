Mostra conferenze e match per l' 80 dello scudetto ' 44 dello Spezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) La, 9 luglio 2024 - Presentato questa mattina, nel palazzo della Provincia, l’evento dal titolo '80 anni da una storica vittoria' e dedicato alla conquista del campionato di calcio, vissuto in un periodo di guerra e in un’Italia divisa, disputato e vinto dallocon una formazione composta da Vigili del fuoco nel 1944. Alla presenza del presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, dell’amministratore delegatocalcio, Andrea Gazzoli, e del dirigente del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Gerardo Ratti, il dirigente della Provincia, Alessandro Botti che ha curato l’organizzazione dell’evento, ne ha illustrato i punti salienti. La manifestazione, che avrà come cuore unadi cimeli storici unica nel suo genere, una raccolta di immagini ed una serie di stanze attrezzate con impianti multimediali ed intelligenza artificiale che consentiranno un vero e proprio viaggio nel tempo, è stata organizzata dalla Provincia della, con la co-organizzazionecalcio, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comune della, e con il contributo tecnico di esperti, aziende e appassionati.