Le Pen indagatafinanziamenti illeciti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 luglio 2024) 15.10 La procura di Parigi ha aperto un'indagine giudiziaria su presunti finanziamentidella campagna elettorale di Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali del 2022. Lo afferma il canale televisivo francese BFMTV. L'indagine è maturata in seguito a un rapporto, risalente all'aprile scorso, da parte della Commissione nazionale per i conti delle campagne elettorali e il finanziamento politico (CNCCFP). Il rapporto evidenzia alcune particolarità come la frode commessa ai danni di un ente pubblico e l'uso di falsi.