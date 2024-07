Il Signore degli Anelli | La guerra dei Rohirrim nuove immagini dall’anime ambientato nella Terra di Mezzo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 9 luglio 2024) Il: Ladeidi183 anni primaeventi della trilogia originale, Il: Ladeitrasporta il pubblico nell’epico mondo di J.R.R. Tolkien. Il film racconta la storia di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Quando Wulf, un astuto e vendicativodel Dunlending, lancia un attacco a sorpresa per vendicare la morte di suo padre, Helm e il suo popolo devono organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg, più tardi conosciuta come il Fosso di Helm. In queste terribili circostanze, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico intenzionato ad annientarlo.