Il funzionario anti-pecore cacciato da Virginia Raggi? Vince lui | in tribunale incassa 107mila euro

(Di martedì 9 luglio 2024) Quando ancora era sindaco di Roma,aveva lanciato una proposta surreale. Trattasi del cosiddetto "eco-pascolo", parte di una ampia iniziativa per promuovere pratiche ecologiche e sostenibili nella gestione dei parchi e dei giardini della Capitale. Il progetto, datato 2028, prevedeva l'uso di(sic!), capre e altri animali per bruciare l'erba. L'obiettivo, infatti, era mantenere i prati puliti e ridurre così la necessità di macchinari e di interventi umani. Un approccio futuristico che avrebbe dovuto determinare un duplice vantaggio: risparmiare risorse economiche e ridurre l'inquinamento causato dai tosaerba a motore. Come c'era da aspettarsi, l'iniziativa lanciata dalla sindaca pentastellata, in carica dal 20216 al 2021, non fu accolta nel migliore dei modi.