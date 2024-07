Gioielli d’Italia | Siena il cuore medievale della Toscana

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Adagiata sulle dolci colline toscane,si erge come un gioiellointatto, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato nel XIV secolo. Questa città, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza architettonica e la sua ricca storia, offre ai visitatori un’esperienza unica, immergendoli in un’atmosfera che trasuda arte, cultura e tradizioni secolari. Dalle origini etrusche al Rinascimento Le origini disi perdono nella notte dei tempi, con leggende che la collegano alla fondazione di Roma. Tuttavia, i primi insediamenti documentati risalgono all’epoca etrusca. La città conobbe il suo periodo di massimo splendore durante il Medioevo, quando divenne una delle più importanti città-stato, rivale di Firenze per potenza e ricchezza.