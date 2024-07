Calciomercato Sampdoria piace un attaccante | c’è concorrenza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Le trattative estive sono finalmente iniziate e, adesso, tutti i club potranno mettere sotto contratto i calciatori individuati come rinforzi in vista della prossima stagione. Una delle squadre che dovrà costruire una rosa pronta per cercare di cogliere la promozione in Serie A è certamente lache attraverso iltenterà di regalare ad Andrea Pirlo le pedine giuste per puntare al grande ritorno in massima serie. Dopo aver vissuto un’annata piuttosto negativa che non ha donato troppi acuti, i blucerchiati si porranno ai nastri di partenza nel gruppo di società pronte a spiccare il volo verso la categoria superiore. Pietro Accardi, direttore sportivo dei liguri, avrebbe già messo nel mirino unda piazzare al centro della fase offensiva dell’ex campione del mondo 2006: c’è tanta