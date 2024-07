Arrestato dopo la violenza sessuale ai danni di una donna conosciuta sui social

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024) Sequestra e abusa ripetutamente di unadi 33 anni, poi le sottrae la carta di credito e, assieme a un complice, cerca di prelevare denaro da un bancomat. È finito in manette, al termine delle indagini del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Pistoia un 31enne di origine marocchina. La vittima, una connazionale dell’, aveva conosciuto l’uomo suie si era fatta convincere a passare una serata in compagnia.le prime ore insieme il 31enne aveva proposto di proseguire la serata in compagnia di un amico, italiano. Una volta entrata in casa,averle offerto e consumato insieme della droga, l’ha costretta a ripetuti rapporti sessuali non consenzienti fino al mattino successivo. Ma non è finita qui.